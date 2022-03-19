IBU: СБР может быть отстранён на несколько лет

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон рассказал, сколько может продлиться исключение Союза биатлонистов России (СБР).

«Исключение, возможно, продлится несколько лет. Важно, что мы поступили именно таким образом. Есть различные уровни санкций, на этот раз мы решили применить самые жёсткие», — цитирует Карлссона РИА Новости.

IBU 17 марта начал процедуру отстранения СБР из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдёт в сентябре 2022 года.

Ранее Александр Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР.