IBU: СБР может быть отстранён на несколько лет
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«Исключение, возможно, продлится несколько лет. Важно, что мы поступили именно таким образом. Есть различные уровни санкций, на этот раз мы решили применить самые жёсткие», — цитирует Карлссона РИА Новости.
IBU 17 марта начал процедуру отстранения СБР из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдёт в сентябре 2022 года.
Ранее Александр Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР.