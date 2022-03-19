IBU: СБР может быть отстранён на несколько лет

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Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон рассказал, сколько может продлиться исключение Союза биатлонистов России (СБР).
IBU: СБР может быть отстранён на несколько лет
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«Исключение, возможно, продлится несколько лет. Важно, что мы поступили именно таким образом. Есть различные уровни санкций, на этот раз мы решили применить самые жёсткие», — цитирует Карлссона РИА Новости.

IBU 17 марта начал процедуру отстранения СБР из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдёт в сентябре 2022 года.

Ранее Александр Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР.

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