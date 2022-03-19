Терюшков: игра «Химок» преобразилась после прихода Юрана

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался об изменениях в игре команды после прихода на пост главного тренера Сергея Юрана.
Терюшков: игра «Химок» преобразилась после прихода Юрана
  • РИА Новости

«Безусловно, игра стала совсем другой, структура игры. Ребята отдаются на поле на 100%. В предыдущем туре мы ни в коем разе не уступили. Там потеряли очки, к сожалению, но зато сегодня приобрели даже без чистого нападающего», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

«Химки» 19 марта переиграли «Урал» в гостях в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Химки» приостановили контракты с тремя легионерами.

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