ФК «Химки» приостановил контракты с тремя легионерами

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В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» сообщили, что три иностранных футболиста решили прекратить выступать за подмосковный клуб.
ФК «Химки» приостановил контракты с тремя легионерами

    «Химки» сообщают о приостановке контрактов шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы», — сообщает пресс-служба команды.

    Уточняется, что игроки воспользовались разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать действия контрактов в связи с ситуации между Россией и Украиной.

    «Химки» (15 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в составе столичной команды.

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