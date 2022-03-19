ФК «Химки» приостановил контракты с тремя легионерами
«Химки» сообщают о приостановке контрактов шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы», — сообщает пресс-служба команды.
Уточняется, что игроки воспользовались разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать действия контрактов в связи с ситуации между Россией и Украиной.
«Химки» (15 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в составе столичной команды.