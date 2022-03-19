Хавбек «Нижнего Новгорода» Ларсен перешёл в шведский клуб
- Legion-Media
Норвежец, который приостановил контракт с российским клубом, перешёл в «Хекен», сообщает пресс-служба шведского клуба.
Уточняется, что Ларсен подписал краткосрочный контракт с «Хекеном» до лета 2022 года.
23-летний полузащитник провёл три матча в РПЛ.
Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими командами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения до 30 июня с зарубежными клубами.
«Нижний Новгород» (23 очка) занимает 11-е место в РПЛ.
Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что ждёт победы «Спартака» над «Нижним Новгородом».