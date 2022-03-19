Хавбек «Нижнего Новгорода» Ларсен перешёл в шведский клуб

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Норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен принял решение временно прекратить выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород».
Хавбек «Нижнего Новгорода» Ларсен перешёл в шведский клуб
  • Legion-Media

Норвежец, который приостановил контракт с российским клубом, перешёл в «Хекен», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Уточняется, что Ларсен подписал краткосрочный контракт с «Хекеном» до лета 2022 года.

23-летний полузащитник провёл три матча в РПЛ.

Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими командами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения до 30 июня с зарубежными клубами.

«Нижний Новгород» (23 очка) занимает 11-е место в РПЛ.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что ждёт победы «Спартака» над «Нижним Новгородом».

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