Дмитрий Комбаров ждёт победы «Спартака» над «Нижним Новгородом»

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил шансы красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом».
Дмитрий Комбаров ждёт победы «Спартака» над «Нижним Новгородом»
  • РИА Новости

«Ждём победы, потому что в последней игре «Спартак» потерпел поражение. Они подготовились хорошо и понимают, что сейчас победа очень нужна. Инцидент с судейством в матче против «Краснодара» не скажется на игре красно-белых, на судействе — тоже», — цитирует «Спорт-Экспресс» Комбарова.

По его мнению, VAR не всегда помогает определить нарушение, пенальти или положение вне игры.

В матче первого круга в Москве «Нижний Новгород» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится 19 марта. Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее Александр Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак».

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