Харитонов не считает позором победу раздельным решением над Скоттом

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал о своих эмоциях после победы над американцем Маликом Скоттом в поединке по правилам бокса.
Харитонов не считает позором победу раздельным решением над Скоттом
  • AP

«Я, когда услышал, что раздельное решение, начал переживать. Понимал, что судьи считают джебы, а джебы у Скотта были хорошие. Боковые удары были жёсткие. Плюхи залетали», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не считает позором победу раздельным решением судей. По словам Харитонова, бой прошёл тяжело, он пропускал много ударов, но всё равно работал первым номером, давил на соперника.

Харитонов 19 марта в поединке по правилам бокса раздельным решением судей одолел американца Скотта.

Ранее британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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