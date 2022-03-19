Чесноков: Рублёв обыграет Фритца в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе 

Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США) с американцем Тейлором Фритцем.

«Для меня Фритц вполне известный теннисист. Рублёв выглядит солиднее и должен быть в финале. Фритц тяжело играет на турнире. Не вижу, за счёт чего он может выиграть у Рублёва», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Чесноков считает большим достижением выход Фритца в полуфинал турнира. По его мнению, Рублёв переиграет соперника по скорости принятия решений.

24-летний теннисист из Москвы является седьмой ракеткой мира.

Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала он в двух сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:5, 6:2.

Игра Рублёв — Фриц пройдёт 19 марта. Ориентировочное начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Аслан Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.