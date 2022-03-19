Хрюнов: Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом Стиверном

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов должен был провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории Бермейном Стиверном.
Хрюнов: Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом Стиверном
  • AP

«Готовился бой с Бермейном Стиверном. Был подписан контракт, это боксёр Дона Кинга. Это было до всех событий. У меня даже афиша есть с Бермейном Стиверном. Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг говорит: «Мне звонил Дональд Трамп, сказал не делать этого», — цитирует Хрюнова Sport24.

Харитонов 19 марта по правилам бокса раздельным решением судей одолел американца Малика Скотта.

43-летний Стиверн является бывшим чемпионом мира по версии WBC.

Ранее британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о будущем поединке с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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