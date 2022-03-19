TSN: МЧМ-2022 состоится в Эдмонтоне в августе

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Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в одном городе — Эдмонтоне (Канада).
TSN: МЧМ-2022 состоится в Эдмонтоне в августе
  • РИА Новости

«Эдмонтон примет МЧМ в августе», — сообщает TSN.

МЧМ-2022 из-за коронавируса был перенесён с зимы на лето. Турнир пройдёт с 8 по 14 августа.

Международная федерация хоккея приняла решение отстранить сборные России всех возрастов от участия в турнирах под её эгидой. Таким образом, россияне не сыграют на МЧМ-2022.

Ранее лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки объяснил свою позицию по поводу участия сборной России в молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде.

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