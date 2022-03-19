Блинкен: Россия отказала США в консульском доступе к баскетболистке Грайнер
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«Мы хотим своими глазами увидеть, как у неё дела. И мы можем это сделать в соответствии с международным правом. Русские обязаны предоставить нам такой доступ. Но они этого не делают. Нам было отказано», — цитирует Блинкена ESPN.
По его словам, Госдепартамент очень усердно работает над решением вопроса по получению консульского доступа к баскетболистке екатеринбургского УГМК.
Спортсменку остановили в аэропорту Шереметьево во время прохождения зелёного коридора. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Ранее сообщалось, что управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) одобрило второй транш своего годового взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA).