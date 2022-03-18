Агент: Шиманьски близок к уходу из «Динамо»

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Мариуш Пекарски, агент Себастиана Шиманьски, сообщил, что польский полузащитник в ближайшее время, вероятно, уйдёт из московского «Динамо».
Агент: Шиманьски близок к уходу из «Динамо»
  • РИА Новости

«Не исключено, что Себастиан сменит клуб до 7 апреля. Если нет, то он покинет клуб летом», — цитирует Meczyki агента.

По его словам, переговоры с другими клубами продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Пекански уточнил, что вопрос о трансфере Шиманьски решится в ближайшие недели.

Шиманьски минувшим летом продлил контракт с «Динамо» до 2026 года.

«Динамо» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).

Ранее Петржела сообщил, что «Динамо» будет следующим чемпионом РПЛ после «Зенита».

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