Агент: Шиманьски близок к уходу из «Динамо»
- РИА Новости
«Не исключено, что Себастиан сменит клуб до 7 апреля. Если нет, то он покинет клуб летом», — цитирует Meczyki агента.
По его словам, переговоры с другими клубами продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Пекански уточнил, что вопрос о трансфере Шиманьски решится в ближайшие недели.
Шиманьски минувшим летом продлил контракт с «Динамо» до 2026 года.
«Динамо» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).
Ранее Петржела сообщил, что «Динамо» будет следующим чемпионом РПЛ после «Зенита».