Петржела: «Динамо» будет следующим чемпионом РПЛ после «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто станет следующим чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и почему продолжит следить за российским футболом.

«Я с интересом буду и дальше наблюдать за российским футболом, несмотря на отъезд многих легионеров. В России сейчас есть одарённые молодые игроки, которые способны стать лучше из-за сложившейся ситуации», — цитирует Петржелу Sport24.

По словам специалиста, у «Динамо» сейчас отличный состав и много перспективных игроков из академии, поэтому у команды есть все шансы стать следующим чемпионом РПЛ после петербургской команды.

«Бело-голубые будут следующими чемпионами РПЛ после «Зенита». Через два-три года это произойдёт», — добавил Петржела.

Напомним, что в сезоне 2021/22 РПЛ Зенит» после 21-го тура занимает первое место, на счету команды 45 очков. Второе место занимает «Динамо» (42 очка).

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на критику судейства в РПЛ со стороны московского «Спартака».