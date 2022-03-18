Радимов: Салиховой надо не на судейство жаловаться, а на передачи Айртона

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на критику судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) со стороны московского «Спартака».

«На данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема. По тем матчам, что я видел, — ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдаёт поперёк поля, после чего возникает эпизод с пенальти», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Он добавил, что «Спартак» в чемпионате должен конкурировать с «Зенитом», потому что без этого неинтересно. По его словам, выступая против «Краснодара», в составе которого играли воспитанники, красно-белые должны были доминировать, но они не справились.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Напомним, московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, где должен был сыграть с «Лейпцигом». Но «Спартак» не допустили до участия в турнире из-за решения ФИФА и УЕФА в отношении России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ».