Селихов: Кафанов рассказал о вызове в сборную России по футболу
- РИА Новости
«Мне позвонил Виталий Кафанов незадолго до объявления списка и сказал, что 21 марта встречаемся в Новогорске. Конечно, я рад. Прошло, наверное, четыре года с момента моего первого вызова», — цитирует «Матч ТВ» Селихова.
По словам Селихова, с главным тренером сборной России Валерием Карпиным он пока не общался. Он подчеркнул, что вызов в национальную команду — важный момент в карьере любого футболиста.
18 марта CAS оставил в силе запрет на участие российских клубов и сборной в турнирах под эгидой ФИФА.
Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении CAS отклонить апелляцию РФС на отстранение российских команд со стороны ФИФА.