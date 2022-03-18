Колыванов — о решении CAS по сборной: мы великая страна, переживём всё это

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Игорь Колыванов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение российских клубов и сборной от участия в международных матчах.
Колыванов — о решении CAS по сборной: мы великая страна, переживём всё это
  • РИА Новости

«Решение, наверное, было принято давно, просто подтвердили. Здесь ничего удивительно нет, это очень болезненно для всех нас, но не до такой степени. Мы великая страна, переживём всё это, и будет хорошо», — цитирует бывшего нападающего сборной России по футболу Metaratings.

По его словам, РФС будет предпринимать попытки, чтобы вернуть возможность командам России выступать в международных соревнованиях.

«Вокруг нас сидят злодеи и хотят сделать гадости. Но мы любим нашу страну и будем бороться до последнего», — добавил Колыванов.

Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши в связи с ситуацией между Украиной и Россией. 18 марта CAS отклонил апелляцию РФС и оставил в силе запрет на участие национальной сборной и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.

Ранее в Шведской футбольной ассоциации (SvFF) одобрили решение CAS по футбольной сборной России.

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