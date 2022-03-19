Мостовой: сборная России не попадёт на ЧМ-2022, стыки точно не перенесут
- РИА Новости
«Всем давно всё понятно. Надеяться не на что, как мне кажется. Поэтому решение CAS по ФИФА ожидаемое. Мимо чемпионата мира мы тоже точно проедем», — цитирует «Чемпионат» Мостового.
Он считает, что стыковые матчи вряд ли будут перенесены. По его мнению, необходимо подождать нормализации ситуации в мире. Тогда ФИФА должна будет пересмотреть своё решение по сборной России.
18 марта CAS оставил в силе запрет на участие российских клубов и сборной в турнирах под эгидой ФИФА.
Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении CAS отклонить апелляцию РФС на отстранение российских команд со стороны ФИФА.