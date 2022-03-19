Мостовой: сборная России не попадёт на ЧМ-2022, стыки точно не перенесут

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по участию сборной России по футболу в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Мостовой: сборная России не попадёт на ЧМ-2022, стыки точно не перенесут
  • РИА Новости

«Всем давно всё понятно. Надеяться не на что, как мне кажется. Поэтому решение CAS по ФИФА ожидаемое. Мимо чемпионата мира мы тоже точно проедем», — цитирует «Чемпионат» Мостового.

Он считает, что стыковые матчи вряд ли будут перенесены. По его мнению, необходимо подождать нормализации ситуации в мире. Тогда ФИФА должна будет пересмотреть своё решение по сборной России.

18 марта CAS оставил в силе запрет на участие российских клубов и сборной в турнирах под эгидой ФИФА.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении CAS отклонить апелляцию РФС на отстранение российских команд со стороны ФИФА.

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