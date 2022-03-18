Леонченко: «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов

Гендиректор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о новой стратегии развития клуба.

«Стратегия рассчитана на период до пяти лет, мы её реализовываем. Мы уже изменили подход клуба к закупкам. Планомерно отходим от закупок у единственного поставщика и расширяем практику открытых рыночных тендеров. В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов, завышенных зарплат», — сказал Леонченко в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что это не экономия, а работа на перспективу и обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперёд. Леонченко отметил, что серьёзный акцент сделан на развитие академии.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком. Следующий матч команда проведёт с «Ахматом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра состоится 19 марта. Начало встречи — в 16:30.

Ранее Комппер заявил, что не намерен уходить из московского «Локомотива».