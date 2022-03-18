Фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США

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Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс» (2:1) устроили перфоманс, посвящённый ситуации в мире.
Фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США
  • Gettyimages.ru

Фанаты продемонстрировали баннер, где упомянули страны, которые пострадали от вторжений США.  «Красной нитью» болельщики выделили бомбардировку Югославии американскими военными.

Ранее сербские футбольные фанаты исполнили песню «Катюша» в поддержку России.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.

Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.

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