«РБ Спорт»: Помазун и Нигматуллин могли быть кандидатами на вызов в сборную России

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин и голкипер «Урала» Илья Помазун могли быть вызваны в национальную команду России на мартовский сбор, который начнётся 21 марта.

РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». Кандидатуры голкиперов рассматривались тренерским штабом сборной, несмотря на турнирную ситуацию «Нижнего Новгорода» и «Урала» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов. Ранее бывший нападающий грозненского «Терека» и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался о предстоящих сборах национальной команды России по футболу.