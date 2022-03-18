«РБ Спорт»: Помазун и Нигматуллин могли быть кандидатами на вызов в сборную России

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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин и голкипер «Урала» Илья Помазун могли быть вызваны в национальную команду России на мартовский сбор, который начнётся 21 марта.
«РБ Спорт»: Помазун и Нигматуллин могли быть кандидатами на вызов в сборную России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Кандидатуры голкиперов рассматривались тренерским штабом сборной, несмотря на турнирную ситуацию «Нижнего Новгорода» и «Урала» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее бывший нападающий грозненского «Терека» и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался о предстоящих сборах национальной команды России по футболу.

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