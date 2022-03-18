«РБ Спорт»: Помазун и Нигматуллин могли быть кандидатами на вызов в сборную России
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Кандидатуры голкиперов рассматривались тренерским штабом сборной, несмотря на турнирную ситуацию «Нижнего Новгорода» и «Урала» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Напомним, что 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов.
Ранее бывший нападающий грозненского «Терека» и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался о предстоящих сборах национальной команды России по футболу.