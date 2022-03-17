Лахиялов: Карпин собрал сборную, чтобы попрощаться с футболистами

Бывший нападающий грозненского «Терека» и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал предстоящие сборы национальной команды России по футболу.

«Возможно, Карпин собрал её, чтобы приободрить и психологически поддержать футболистов, а может, даже попрощаться с ними, потому что другой такой возможности у него уже не будет», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол».

Лахиялов допускает, что сборы не имеют никакого смысла, потому что команда России вряд ли будет участвовать в турнирах и матчах в этом году.

Напомним, 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Ранее полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил, почему пропустит мартовские сборы национальной команды.