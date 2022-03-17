Лахиялов: Карпин собрал сборную, чтобы попрощаться с футболистами
- AFP
- © NATALIA KOLESNIKOVA
«Возможно, Карпин собрал её, чтобы приободрить и психологически поддержать футболистов, а может, даже попрощаться с ними, потому что другой такой возможности у него уже не будет», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол».
Лахиялов допускает, что сборы не имеют никакого смысла, потому что команда России вряд ли будет участвовать в турнирах и матчах в этом году.
Напомним, 15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.
Ранее полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил, почему пропустит мартовские сборы национальной команды.