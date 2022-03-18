Быков: мировой хоккей многое потеряет без сборной России

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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении российских команд от международных хоккейных турниров.
Быков: мировой хоккей многое потеряет без сборной России
  • РИА Новости

«Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет. Каждая хоккейная держава по-своему видит хоккей, развивает его, даёт новые мысли — от этого у всех идёт революция. Если уберёшь одну нацию, наступит ущербность», — цитирует Быкова «Чемпионат».

Он также заявил, что параллельно с борьбой и обжалованиями нужно искать другие возможности. Быков уверен, что мировой хоккей многое потеряет без сборной России.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок, а также о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Федерация хоккея России обжаловала санкции IIHF.

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