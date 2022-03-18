Федерация хоккея России обжаловала санкции IIHF
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«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер IIHF по отношению к российским спортсменам», — говорится в заявлении ФХР.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Его ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.
Ранее шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус».