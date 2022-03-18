Симон Фуркад: отстранение российских спортсменов — неправильное решение

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Чемпион мира французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение Международного союз биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Симон Фуркад: отстранение российских спортсменов — неправильное решение
  • AP

«Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — цитирует Фуркада Metaratings.

По словам спортсмена, Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через трудности, связанные с отстранением спортсменов от международных соревнований.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики», — добавил Фуркад.

Напомним, что 17 марта IBU заявил о начале процедуры по отстранению Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение IBU начать процесс отстранения СБР.

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