Симон Фуркад: отстранение российских спортсменов — неправильное решение
- AP
«Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — цитирует Фуркада Metaratings.
По словам спортсмена, Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через трудности, связанные с отстранением спортсменов от международных соревнований.
«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики», — добавил Фуркад.
Напомним, что 17 марта IBU заявил о начале процедуры по отстранению Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение IBU начать процесс отстранения СБР.