Байсултанов: спорт без россиян и белорусов — это подбитая птица

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов прокомментировал решение спортивных организаций отстранить сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Наша сборная — лучшая на планете, я так считаю. Уверен, что в Ханты-Мансийске мы сможем провести турнир международного класса. Мы всем покажем это», — цитирует Байсултанова «Матч ТВ».

По словам специалиста, ценности Олимпийской хартии были нарушены в связи с отстранением российских и белорусских спортсменов.

«Спорт без россиян и белорусов — это подбитая птица. Но эта ситуация даёт нам возможность для перезагрузки. Нужно развивать наш спорт со странами ШОС, БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», — добавил Байсултанов.

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске проходят зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее паралимпийская чемпионка Пхёнчхана по лыжным гонкам Екатерина Румянцева заявила, что не успела адаптироваться к климату в Ханты-Мансийске на играх «Мы вместе. Спорт».