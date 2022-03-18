Байсултанов: спорт без россиян и белорусов — это подбитая птица

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов прокомментировал решение спортивных организаций отстранить сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Байсултанов: спорт без россиян и белорусов — это подбитая птица
  • РИА Новости

«Наша сборная — лучшая на планете, я так считаю. Уверен, что в Ханты-Мансийске мы сможем провести турнир международного класса. Мы всем покажем это», — цитирует Байсултанова «Матч ТВ».

По словам специалиста, ценности Олимпийской хартии были нарушены в связи с отстранением российских и белорусских спортсменов.

«Спорт без россиян и белорусов — это подбитая птица. Но эта ситуация даёт нам возможность для перезагрузки. Нужно развивать наш спорт со странами ШОС, БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», — добавил Байсултанов.

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске проходят зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к участию в зимних Играх 2022 года в Пекине.

Ранее паралимпийская чемпионка Пхёнчхана по лыжным гонкам Екатерина Румянцева заявила, что не успела адаптироваться к климату в Ханты-Мансийске на играх «Мы вместе. Спорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить