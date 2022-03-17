Лыжница Румянцева заявила, что не успела адаптироваться к климату в Ханты-Мансийске

Паралимпийская чемпионка Пхёнчхана по лыжным гонкам Екатерина Румянцева заявила, что не успела до конца пройти акклиматизацию на Играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

«Тяжеловато. Не ожидали, что будут большие перепады по трассе. Подъёмы тяжёлые, нигде не отдохнуть. Бывает и попроще, бывает и потяжелее», — цитирует Румянцеву ТАСС.

По словам Румянцевой, для неё 2022 год вышел очень тяжёлым, но она была готова побороться с иностранцами и морально, и физически.

«Результат неплохой, есть моменты с акклиматизацией — сухой воздух, плюс перелёт накладывается. Пока не успели адаптироваться», — добавила 31-летняя лыжница.

Румянцева завоевала золотую медаль на дистанции 10 км в соревнованиях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в классах LW 2-9 (стоя).

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