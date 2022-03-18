«Лейпциг» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы

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Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
«Лейпциг» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы
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18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки, «Лейпциг» сыграет с «Аталантой», а «Барселона» — с «Айнтрахтом».

Напомним, что «Лейпциг» автоматически вышел в четвертьфинал турнира после отстранения московского «Спартака».

Ранее фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США.

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