Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки, «Лейпциг» сыграет с «Аталантой», а «Барселона» — с «Айнтрахтом».

Напомним, что «Лейпциг» автоматически вышел в четвертьфинал турнира после отстранения московского «Спартака».

Ранее фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США.