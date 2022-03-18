«Лейпциг» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы
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18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
По результатам жеребьёвки, «Лейпциг» сыграет с «Аталантой», а «Барселона» — с «Айнтрахтом».
Напомним, что «Лейпциг» автоматически вышел в четвертьфинал турнира после отстранения московского «Спартака».
Ранее фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США.
What a draw! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022
Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdrawpic.twitter.com/fVdgbRvHOH