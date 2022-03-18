Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2021/22

Короткая ссылка
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2021/22
  • Gettyimages.ru

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси», а «Манчестер Сити» — с мадридским «Атлетико».

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля. 

Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить