Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2021/22
- Gettyimages.ru
18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
По результатам жеребьёвки мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси», а «Манчестер Сити» — с мадридским «Атлетико».
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.
The quarter-finals are set! ✔️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022
What's your reaction to the draw?#UCLdrawpic.twitter.com/Je3NQHabuy