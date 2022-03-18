Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2021/22

Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

По результатам жеребьёвки мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси», а «Манчестер Сити» — с мадридским «Атлетико».

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.