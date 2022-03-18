Игрок «Целе» Морозов: российских футболистов за границей не ждут

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Защитник словенского «Целе» и бывший игрок «Динамо» Григорий Морозов рассказал об отношении к российским футболистам в зарубежных клубах.
Игрок «Целе» Морозов: российских футболистов за границей не ждут
  • РИА Новости

«Мне повезло, что меня позвали в иностранную команду, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

По словам футболиста, в Европе нет представления о том, что российский игрок может усилить команду. Россияне не котируются из-за своих больших ожиданий и требований.

«Если будут переходить и проявлять себя, то ситуация, конечно, изменится. Но сегодня нас мало в Европе, ведь уезжать на худшие условия никто не хочет, многие предпочитают играть в первой лиге, нежели ставить перед собой новые вызовы», — добавил Морозов.

27-летний футболист перешёл в словенский клуб в феврале 2022 года. Его контракт с «Целе» рассчитан до 2024-го.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил штраф главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, полученный после матча с «Динамо».

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