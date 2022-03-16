КДК РФС отменил штраф Ваноли, полученный после матча с «Динамо»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил штраф главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли.
КДК РФС отменил штраф Ваноли, полученный после матча с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Штраф Паоло Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили. Причина: Ваноли никуда не опаздывал», — цитирует пресс-службу «Спартака» «Чемпионат».

Напомним, что итальянский специалист был оштрафован на 60 тыс. рублей после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:0). Отмечалось, что тренер опоздал на пресс-конференцию, также его наказали за выход за пределы технической зоны второй раз — 20 тыс. рублей.

Ранее РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/22.

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