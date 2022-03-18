Истомина выиграла в «разделке» на соревнованиях в Кирово-Чепецке, Непряева — вторая
- РИА Новости
Победу в гонке праздновала Мария Истомина. Её результат — 25.15,2. Второй финишировала Наталья Непряева с отставанием +10,7. Третья — Екатерина Смирнова (+39,7).
В гонке с раздельным стартом приняли участие 15 спортсменок.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее лыжница Екатерина Румянцева заявила, что не успела адаптироваться к климату в Ханты-Мансийске.