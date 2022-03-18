Истомина выиграла в «разделке» на соревнованиях в Кирово-Чепецке, Непряева — вторая

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Состоялась женская гонка на 10 км коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Истомина выиграла в «разделке» на соревнованиях в Кирово-Чепецке, Непряева — вторая
  • РИА Новости

Победу в гонке праздновала Мария Истомина. Её результат — 25.15,2. Второй финишировала Наталья Непряева с отставанием +10,7. Третья — Екатерина Смирнова (+39,7).

В гонке с раздельным стартом приняли участие 15 спортсменок.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее лыжница Екатерина Румянцева заявила, что не успела адаптироваться к климату в Ханты-Мансийске.

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