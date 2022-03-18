Щербакова, Ласицкене и сёстры Аверины обсудят с Матыциным меры поддержки спортсменов

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Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Мария Ласицкене обсудят с министром спорта Олегом Матыциным меры поддержки спортсменов.
Щербакова, Ласицкене и сёстры Аверины обсудят с Матыциным меры поддержки спортсменов
  • РИА Новости

Встреча Матыцина со спортсменами пройдёт 21 марта, сообщает РИА Новости.

В мероприятии примут участие тренеры и главы российских спортивных федераций, в том числе фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее Тарасова заявила, что российский спорт без международных стартов не будет развиваться.

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