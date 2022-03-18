Тарасова: российский спорт без международных стартов не будет развиваться
- РИА Новости
«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведёт к глобальному упадку. Остается только верить, что всё это продлится не так долго», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
Напомним, что многие международные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой по рекомендации МОК.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.
Ранее тренер академии Плющенко признался, что расстроился из-за возвращения Трусовой к Тутберидзе.