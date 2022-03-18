Тренер академии Плющенко признался, что расстроился из-за возвращения Трусовой к Тутберидзе
- РИА Новости
«Да и подрасстроился, чего уж скрывать. Я же в хороших отношениях был с Сашей, это и не секрет, думаю. Был очень хороший контакт, поэтому её уход стал для меня неожиданностью», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».
Он добавил, что ни в коем случае не осуждает Александру за решение вернуться к Тутберидзе. По мнению тренера, если Трусова считает свой выбор правильным, то так будет лучше.
Напомним, что Трусова тренировалась под руководством Плющенко и Михайлова с 2020 по 2021 год. Тренеры привели фигуристку к бронзовой медали чемпионата мира. По окончании прошлого сезона она вернулась к Этери Тутберидзе.
Ранее тренер академии Плющенко заявил, что у Трусовой своего мнения было действительно много.