Тренер академии Плющенко: у Трусовой своего мнения было действительно много

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Российский тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал, было ли ему легко тренировать Александру Трусову.
Тренер академии Плющенко: у Трусовой своего мнения было действительно много
  • РИА Новости

«Нелегко. Наверное, как и с многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдём от тех людей, кто может выражать своё мнение. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и всё», — цитирует Михайлова  «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова тренировалась под руководством Плющенко и Михайлова с 2020 по 2021 год. Тренеры привели фигуристку к бронзовой медали чемпионата мира. По окончании прошлого сезона она вернулась к Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков, но по сумме баллов уступила своей подруге по команде Анне Щербаковой и стала серебряной призёркой.

Ранее сообщалось, что Кондратюк, Самоделкина и Муравьёва выступят на турнире памяти Гринькова.

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