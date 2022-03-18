Тренер академии Плющенко: у Трусовой своего мнения было действительно много

Российский тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал, было ли ему легко тренировать Александру Трусову.

«Нелегко. Наверное, как и с многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдём от тех людей, кто может выражать своё мнение. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и всё», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова тренировалась под руководством Плющенко и Михайлова с 2020 по 2021 год. Тренеры привели фигуристку к бронзовой медали чемпионата мира. По окончании прошлого сезона она вернулась к Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков, но по сумме баллов уступила своей подруге по команде Анне Щербаковой и стала серебряной призёркой.

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