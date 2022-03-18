Третьяк: хотим провести турнир в Санкт-Петербурге с участием России и Белоруссии
- РИА Новости
«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодёжной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе», — цитирует Третьяка ТАСС.
Он также добавил, что Россия хочет пригласить команды Белоруссии, Казахстана и Китая во время международной паузы.
Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее Жамнов отреагировал на отстранение сборной России от Евротура.