Третьяк: хотим провести турнир в Санкт-Петербурге с участием России и Белоруссии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о проведении турнира с участием сборной Белоруссии.

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодёжной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он также добавил, что Россия хочет пригласить команды Белоруссии, Казахстана и Китая во время международной паузы.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Жамнов отреагировал на отстранение сборной России от Евротура.