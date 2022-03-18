Отец американской фигуристки Лью заявил о шпионаже со стороны Китая
- AP
В интервью NBC он заявил, что его предупредили о слежке в октябре прошлого года. Но Артур не стал рассказывать об этом дочери, которая на тот момент готовилась к Олимпийским играм в Пекине.
На Олимпиаде-2022 американка заняла седьмое место в личном турнире. Она не принимала участия в командных соревнованиях, в которых США завоевали серебряные медали.
Ранее тренер академии Плющенко признался, что расстроился из-за возвращения Трусовой к Тутберидзе.