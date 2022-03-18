Тренер Каминский извинился перед первым вице-президентом IBU

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский извинился перед первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзой за то, что назвал его годзиллой.

«Мне сейчас из-за некорректно поданного комментария хотелось бы принести свои извинения Иржи Гамзе за подобный пассаж журналиста», — цитирует Каминского Metaratings.

По словам специалиста, тон, которым были поданы его высказывания, выглядел совершенно оскорбительным по отношению к тем, кто работает в IBU.

«Мне позвонил корреспондент «Матч ТВ» и попросил дать комментарий о решении IBU, о котором я узнал из его же уст. Конечно, я был расстроен от услышанного и высказал свое отношение к этому, однако совсем в другой интерпретации. Обычно журналисты присылают мне тексты для корректировки, в данном случае этого не произошло, и я очень разочарован тем, что увидел напечатанным», — добавил он.

Напомним, что в комментарии для «Матч ТВ» Каминский назвал IBU «политической организацией», а Гамзу — «годзиллой».

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Слепцова высказалась о решении IBU начать процедуру отстранения СБР.