Слепцова — об отстранении СБР: очень печально и неправильно
«Это, конечно, очень печально и неправильно. Может быть, сейчас, когда такая непростая ситуация, ещё можно было, наверное, как-то это понять, но чтобы исключать вообще... Считаю, что это неправильно», — цитирует Слепцову «Матч ТВ».
По словам спортсменки, ей очень жаль российских молодых и начинающих спортсменов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях.
«Спорт, спортсмены, как говорили все, вне политики, но оказалось наоборот», — добавила Слепцова.
Напомним, что 17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР с немедленным вступлением в силу.
Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о решении IBU начать процедуру отстранения СБР из-за ситуации на Украине.