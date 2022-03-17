Слепцова — об отстранении СБР: очень печально и неправильно

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Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Это, конечно, очень печально и неправильно. Может быть, сейчас, когда такая непростая ситуация, ещё можно было, наверное, как-то это понять, но чтобы исключать вообще... Считаю, что это неправильно», — цитирует Слепцову «Матч ТВ».

По словам спортсменки, ей очень жаль российских молодых и начинающих спортсменов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях.

«Спорт, спортсмены, как говорили все, вне политики, но оказалось наоборот», — добавила Слепцова.

Напомним, что 17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР с немедленным вступлением в силу.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о решении IBU начать процедуру отстранения СБР из-за ситуации на Украине.

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