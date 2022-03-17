Ростовцев: решение IBU может быть плохим прецедентом для других видов спорта

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине.

«Как в любом юридическом споре, никто не скажет о будущем результате. Но всё равно Минспорту, Олимпийскому комитету, Союзу биатлонистов России надо стараться, биться, прикладывать какие-то усилия. Потому что это может быть плохой прецедент для других видов спорта», — цитирует Ростовцева «РБ Спорт».

По словам специалиста, в нынешних условиях сложно договориться выступать без флага и гимна, поэтому сейчас нужно привлекать юридические инструменты.

«Это катастрофа для этого поколения спортсменов. И для всех любителей биатлона», — добавил Ростовцев.

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв прокомментировал решение IBU отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.