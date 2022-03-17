Драчёв: СБР и IBU нормализуют отношения минимум через пять лет
- РИА Новости
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«Могут ли вернуть СБР? Международный союз биатлонистов долго тянул с принятием данного решения. Но это было ожидаемо. В перспективе, возможно, нам и получится вернуться, но на это потребуется минимум пять лет», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».
По его словам, в биатлоне из-за технических причин сложно договориться, чтобы спортсмены могли выступать без флага и гимна.
«Не начнётся ли сейчас массовая смена гражданства российскими биатлонистами? Смена гражданства точно не начнётся. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них — это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет», — добавил Грачёв.
Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных стартов.