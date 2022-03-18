Ferrari уберёт с болидов логотип известной российской IT-корпорации

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Руководство команды «Формулы-1» Ferrari приняло решение приостановить контракт с «Лабораторией Касперского».
Ferrari уберёт с болидов логотип известной российской IT-корпорации
  • Gettyimages.ru
  • © Guido De Bortoli

Итальянская команда уберёт с ливреи болидов логотип российской компании, сообщает Reuters.

«Соглашение временно приостановлено по обоюдному согласию сторон», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что итальянская команда в ближайшее время рассмотрит дальнейшее сотрудничество с компанией из России.

Также логотип будет убран со шлемов пилотов и с сайта команды.

«Лаборатория Касперского» является партнёром Ferrari с 2010 года.

Ранее нидерландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен выразил поддержку российскому автогонщику Никите Мазепину.

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