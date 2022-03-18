Ferrari уберёт с болидов логотип известной российской IT-корпорации
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Итальянская команда уберёт с ливреи болидов логотип российской компании, сообщает Reuters.
«Соглашение временно приостановлено по обоюдному согласию сторон», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что итальянская команда в ближайшее время рассмотрит дальнейшее сотрудничество с компанией из России.
Также логотип будет убран со шлемов пилотов и с сайта команды.
«Лаборатория Касперского» является партнёром Ferrari с 2010 года.
Ранее нидерландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен выразил поддержку российскому автогонщику Никите Мазепину.