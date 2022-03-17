Исполком РФС рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам сезона 23 марта

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что исполком организации на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о ротации клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22.
Исполком РФС рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам сезона 23 марта
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Заседание состоится 23 марта. Его начало — в 12:00 мск, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что в повестку исполкома включено обсуждение вопросов по текущей ситуации в российском футболе. Также будет рассмотрен комплекс мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентоспособных российских футболистов.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения РПЛ с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) по спортивному принципу.

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