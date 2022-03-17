Хусаинов предложил уменьшать зарплаты арбитрам РПЛ за их ошибки

Бывший судья международной категории Сергей Хусаинов высказался о решении экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признать ошибку арбитра Евгения Кукуляка о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».

«Что делать с судьями после таких ошибок? Там есть опытные люди, руководители судейского корпуса и приглашённые эксперты, пускай они решают. Судьи, которые выходят и работают, не виноваты в том, что их учили по старым программам. Надо работать, но честно», — цитирует Хусаинова «РБ Спорт».

По словам специалиста, от наказания судьи свою квалификацию не повысят, нужно тренироваться и указывать на допущенные ошибки.

«Единственное, что можно попробовать, — это уменьшение зарплаты. У нас судья ошибку допустил, а результат не меняется. Когда бьёшь по карману, сразу всё чувствуешь. Если арбитр отработает хорошо сезон, то можно и премию дать», — добавил Хусаинов.

Напомним, что судья Кукуляк ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в игровом эпизоде на 84-й минуте встречи. Красно-белые уступили в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2.

Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение ЭСК РФС по поводу матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».