Комиссия спортсменов ОКР обратилась к главе МОК с открытым письмом

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором осуждает военные действия против гражданского населения Донецка и призывает соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности.

«Обращаем Ваше и членов исполкома МОК внимание на то, что подобные преступления совершаются при непосредственном участии украинских властей в течение последних восьми лет, в том числе и в периоды так называемого «олимпийского перемирия», — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спортсмены столкнулись с избирательным и крайне политизированным подходом со стороны МОК и игнорированием Олимпийской хартии, в связи с чем развилась дискриминация и незаслуженное отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях.

«Мы призываем МОК развивать международное спортивное движение для объединения стран, народов и соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности», — сказано в открытом письме.

Напомним, что исполнительный комитет МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, какие шаги будут предприняты для обеспечения российских спортсменов соревновательной практикой на фоне санкций.