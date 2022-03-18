Польховский: решение IBU об отстранении СБР принималось под давлением
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«Для меня значение этих слов является загадкой. Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы», — цитирует ТАСС Польховского.
По словам Польховского, он в прошлом году общался с руководителем IBU, членами исполкома. Тогда все были настроены на нормальный диалог.
«Последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», — добавил он.
Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.
Ранее IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах.