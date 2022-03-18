Польховский: решение IBU об отстранении СБР принималось под давлением

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский считает, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения национальных федераций России и Белоруссии принималось под давлением извне.

«Для меня значение этих слов является загадкой. Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы», — цитирует ТАСС Польховского.

По словам Польховского, он в прошлом году общался с руководителем IBU, членами исполкома. Тогда все были настроены на нормальный диалог.

«Последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», — добавил он.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах.