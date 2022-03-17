Бабиков: я не получаю большого удовольствия от спринтерских гонок

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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил, почему не любит принимать участие в спринтерских гонках.
Бабиков: я не получаю большого удовольствия от спринтерских гонок
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Эта гонка не вызывает у меня больших проблем, но удовольствие я больше получаю, конечно, от других дистанций. Специфика спринта подразумевает высочайшую выкладку на коротких отрезках. Я же, когда пребываю в оптимальных кондициях, демонстрирую приличную дистанционную скорость. Поэтому задача, которую мы решаем с тренерами, заключается не в том, чтобы выйти на сумасшедшие спринтерские показатели, а использовать мои сильные стороны», — заявил в интервью RT Бабиков.

Ранее Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную.

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