Бабиков: я не получаю большого удовольствия от спринтерских гонок

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил, почему не любит принимать участие в спринтерских гонках.

«Эта гонка не вызывает у меня больших проблем, но удовольствие я больше получаю, конечно, от других дистанций. Специфика спринта подразумевает высочайшую выкладку на коротких отрезках. Я же, когда пребываю в оптимальных кондициях, демонстрирую приличную дистанционную скорость. Поэтому задача, которую мы решаем с тренерами, заключается не в том, чтобы выйти на сумасшедшие спринтерские показатели, а использовать мои сильные стороны», — заявил в интервью RT Бабиков.

Ранее Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную.