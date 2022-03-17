В Госдуме отреагировали на решение IBU отстранить СБР

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Союз биатлонистов России (СБР).
В Госдуме отреагировали на решение IBU отстранить СБР
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Отстранить россиян и белорусов от большой семьи биатлона — очень недальновидное решение. Это просто безумный поступок! Без российских спортсменов мировой биатлон будет неполноценным. Как они будут создавать? Президент-то плохой! Под давлением кого-либо можно убрать любую федерацию! Что это такое?» — цитирует Свищёва Sport24.

Он добавил, что самые лучшие соревнования проходят в России, здесь самые лучшие стадионы. По мнению депутата, такое решение — нарушение прав спортсменов. Он также отметил, что федерации должны заниматься спортом, а не политикой.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее президент СБР Майгуров отреагировал на решение IBU.

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