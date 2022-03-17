Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке.
Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Она преодолела дистанцию с результатом 4.26,1.

Второе место заняла Анастасия Фалеева с отставанием +0,19. Третья — Екатерина Смирнова (+7,13).

Напомним, что Непряева, несмотря на отстранение, выиграла — по итогам Кубка мира — 2021/22.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Кристина Резцова заявила, что её не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить