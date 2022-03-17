Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке.

Она преодолела дистанцию с результатом 4.26,1.

Второе место заняла Анастасия Фалеева с отставанием +0,19. Третья — Екатерина Смирнова (+7,13).

Напомним, что Непряева, несмотря на отстранение, выиграла — по итогам Кубка мира — 2021/22.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Кристина Резцова заявила, что её не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам.