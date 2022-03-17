Гаврилов о судействе «Спартак» — «Краснодар»: за грубые ошибки арбитров отстраняют

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).

«Комиссия же есть, она должна решать вопрос по санкциям за такие ошибки. Сейчас не знаю, есть ли какие-то изменения в таких случаях. Когда судья делает грубейшие ошибки, которые влияют на результат матча, конечно, его отстраняют», — цитирует «Спорт-Экспресс».

ЭСК РФС сообщила, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно. «Спартак» уступил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2. Решающий пенальти на 86-й минуте реализовал Эдуард Сперцян.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» — пятый (35 очков).

Ранее агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию.