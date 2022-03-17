Жулин: решение ISU — нарушение всех прав спортсмена
- РИА Новости
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«Решение ISU об отстранении сборной России от международных соревнований — это нарушение вообще всех прав спортсмена. Весь мир врубил санкции, но спортсмены тут при чём? Фигуристов-то зачем трогать?» — цитирует Жулина Sport24.
Он отметил, что атлеты всю жизнь занимались спортом и ничего другого не умеют, а теперь у них отобрали возможность участвовать в международных турнирах. По мнению Жулина, проблема решения ISU — это неизвестность. Он также добавил, что можно обжаловать отстранение, хотя шансы малы.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU.
Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира в Монпелье из-за травмы.