Жулин: решение ISU — нарушение всех прав спортсмена

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить сборную России от соревнований под его эгидой.
Жулин: решение ISU — нарушение всех прав спортсмена
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Решение ISU об отстранении сборной России от международных соревнований — это нарушение вообще всех прав спортсмена. Весь мир врубил санкции, но спортсмены тут при чём? Фигуристов-то зачем трогать?» — цитирует Жулина Sport24.

Он отметил, что атлеты всю жизнь занимались спортом и ничего другого не умеют, а теперь у них отобрали возможность участвовать в международных турнирах. По мнению Жулина, проблема решения ISU — это неизвестность. Он также добавил, что можно обжаловать отстранение, хотя шансы малы.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU.

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира в Монпелье из-за травмы.

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